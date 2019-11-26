На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)

26 ноября 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании поступившей жалобы, сотрудники Агентства пищевой безопасности провели проверку на предприятии по производству кондитерской и мучной продукции, принадлежащему физическому лицу Рагимову Зауру Керим оглу и функционирующему по адресу - улица Гейбата Гейбатова, дом три, в поселки Маштага Сабунчинского района Баку, сообщает во вторник Trend.

В ходе проверки было установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятие не отвечает нормативам, режим хранения сырья соблюдается неправильно, работники не соблюдают правила гигиены, не выделено место для смены одежды и работники переодеваются прямо на складе, пол и потолок склада не облицован легкомоющимися гигиеническими материалами, истек срок эксплуатации печи, рабочих столов, посуды, инструментов и принадлежностей, дезинфекция и чистка полок для хлеба проводилась не в соответствии с нормами, в магазинной части предприятия несвоевременно проводились меры по дератизации и дезинсекции.

Разбирательство по факту продолжается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)
  • На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)
  • На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)
  • На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)
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