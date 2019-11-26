В городах и районах Азербайджана обновляются автобусные парки

26 ноября 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Губе, Шамахы, Загатале, Масаллы, Мингячевире и Гяндже приступили к обновлению автобусных парков.

Об этом сказала глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает во вторник Trend..

По ее словам, компании-перевозчики уже заменили некоторые автобусы в этих городах и регионах. Ранее автобусы со сроком эксплуатации выше 10 лет составляли более 77% автобусного парка страны, после обновления эта цифра снизилась до 64%, добавила она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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