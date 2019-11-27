Студенты из Дагестана пройдут практику в БГУ

27 ноября 2019 16:21 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с ректором Дагестанского государственного университета (ДГУ), профессором Муртазали Рабадановым и профессором Астраханского государственного технического университета (АГТУ) Юрием Пименовым.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев поблагодарил гостей, принявших участие в праздновании 100-летнего юбилея БГУ.

Во встрече, в которой проведены дискуссии по вопросу дальнейшего расширения перспективных планов и связей, отмечена важность реализации совместных научно-исследовательских работ и проектов развития, подготовки кадров посредством визитов ученых и исследователей, организации совместных научных конференций, семинаров и практических курсов.

На встрече прозвучали конкретные предложения по прохождению практики студентов ДГУ и АГТУ в БГУ, в том числе в Губинском учебно-практическом центре вуза.

Были проведены обсуждения по укреплению взаимоотношений между университетами.

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