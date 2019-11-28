Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Систематические работы, проводимые по соответствию системы электроснабжения Бакинского метрополитена современным требованиям, продолжаются реконструкцией еще одной подстанции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщили в структуре, электрооборудование подстанции «Ичеришехер», которая эксплуатируется более 50 лет, устарело, появилась необходимость в его замене. Поэтому на подстанции проводятся капитальные ремонтные работы с созданием альтернативных источников электроснабжения, демонтировано старое и установлено новое оборудование, заменены 6 трансформаторов. Все демонтированное оборудование заменено современными приборами фирмы "Siemens". В настоящее время совместно с представителями этой компании идут наладочные и тестовые работы.

Отметим, что в депо «Нариманов», которое за прошедшие два года расширилось новыми производственными и ремонтными участками, была заменена система электроснабжения, в эксплуатацию введены две новые подстанции. Также полностью реконструированы электрические подстанции на станциях метро «Сахиль», «Гянджлик» и «Эльмляр Академиясы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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