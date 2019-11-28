Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)

28 ноября 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Систематические работы, проводимые по соответствию системы электроснабжения Бакинского метрополитена современным требованиям, продолжаются реконструкцией еще одной подстанции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщили в структуре, электрооборудование подстанции «Ичеришехер», которая эксплуатируется более 50 лет, устарело, появилась необходимость в его замене. Поэтому на подстанции проводятся капитальные ремонтные работы с созданием альтернативных источников электроснабжения, демонтировано старое и установлено новое оборудование, заменены 6 трансформаторов. Все демонтированное оборудование заменено современными приборами фирмы "Siemens". В настоящее время совместно с представителями этой компании идут наладочные и тестовые работы.

Отметим, что в депо «Нариманов», которое за прошедшие два года расширилось новыми производственными и ремонтными участками, была заменена система электроснабжения, в эксплуатацию введены две новые подстанции. Также полностью реконструированы электрические подстанции на станциях метро «Сахиль», «Гянджлик» и «Эльмляр Академиясы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
  • Реконструируется подстанция «Ичеришехер» бакинского метро (ФОТО)
Новости по теме
В Бакинском метро возникла проблема в движении поездов
Общество 25 ноября 10:54
Движение поездов бакинского метро в направлении "Улдуз-Ази Асланов" восстановлено
Общество 24 ноября 10:48
Переименуют ли станции «Халглар достлугу» и «Улдуз»? (Эксклюзив)
Бизнес 13 ноября 11:32
Из-за плотного пассажиропотока в бакинском метро опаздывают поезда
Общество 13 ноября 09:38
«Бакметрополитен» о планах разработки проекта нового электродепо (Эксклюзив)
Бизнес 8 ноября 10:42
Красная и зеленая линии Бакметрополитена будут разделены (Эксклюзив)
Бизнес 8 ноября 10:16
Лента новостей
Электропоезд Баку-Пиршаги стартует 2-го декабря
Общество 18:45
Грузия представит выгодное инвестиционное предложение бизнес-сектору
Бизнес 18:37
Объем экспорта хурмы в Азербайджане превысил $27 млн
Бизнес 18:36
В Грузии пройдет ежегодное собрание Азиатского банка развития
Финансы 18:26
Казахстан и Кыргызстан модернизируют пункты пропуска между странами
Бизнес 18:24
Сократились платежные операции иностранных граждан с банковскими картами в Азербайджане
Финансы 18:20
Азербайджанская компания о ходе строительства дорожного проекта в Центральной Азии
Бизнес 18:20
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 18:18
В Азербайджане пройдут экзамены экстерном для лиц без полного и неполного среднего образования
Общество 18:15