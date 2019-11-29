Со следующего года прием в детсады Баку будет вестись в электронном порядке

29 ноября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В следующем году прием в детские сады Баку будет вестись в электронном порядке.

Об этом на расширенном семинаре-совещании, проведенном в Исполнительной власти (ИВ) Баку, сказал руководитель Аппарата ИВ Эльгин Габибуллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, подготовка к этому процессу завершается, и в январе следующего года новая система будет применена в детсадах Низаминского района, а затем и в других районах столицы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Со следующего года прием в детсады Баку будет вестись в электронном порядке
  • Со следующего года прием в детсады Баку будет вестись в электронном порядке
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