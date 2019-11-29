В Азербайджане будет создан Реестр судебных экспертов

29 ноября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение были вынесены поправки в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы», связанные с деятельностью судебных экспертов в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправкам, судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации, в зависимости от специализации и уровня подготовки. В данной связи в закон добавляется статья 11-2 (Аттестация судебных экспертов).

Правила проведения аттестации и предоставления степени квалификации устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.

Согласно другой поправке к закону, будет создан Реестр судебных экспертов. В соответствии с новой статьей, соответствующий орган исполнительной власти будет вносить в Реестр судебных экспертов информацию об экспертах управлений судебной экспертизы и частных судебных экспертах. Реестр будет размещен на сайте соответствующего органа исполнительной власти, и информация будет регулярно обновляться. Также, согласно законопроекту, лицо, желающее осуществлять деятельность в качестве частного судебного эксперта, может обращаться в связи с этим для получения свидетельства. Для этого, наряду с документом, подтверждающим оплату соответствующей государственной пошлины, должны быть представлены подтверждающие документы о том, что данное лицо:

1) Как минимум 10 лет работало по специальности, в рамках которой намеревается осуществлять деятельность в качестве эксперта;

2) Является доктором философии или имеет научную степень доктора наук по специальности, в рамках которой намеревается осуществлять деятельность в качестве эксперта;

3) Имеет документы (диплом, сертификат и пр.), признанные на международном уровне, подтверждающие что он обладает особыми знаниями.

После вынесения на голосование законопроект был принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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