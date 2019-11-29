В Азербайджане обсуждается возможность использования сельских домов для размещения туристов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанского бюро по туризму совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана обсуждает подключение к туристической сети подходящих жилищных хозяйств, а также создание возможностей использования иностранными и местными туристами этой платформы.

Как передает в пятницу Trend, об этом во время выступления на Азербайджанском туристическом саммите сказал Генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгсшмидт.

По его словам, для развития сельского туризма предусматривается повышение благоустройства сельских домов.

"Для развития сельского туризма определены несколько направлений. Это опись подходящих сельских домов, а также формирование их в виде общин. Следующим основным направлением является привлечение к деятельности владельцев сельских домов с проведением определенных реформ", - отметил Зенгсшмидт.

Он добавил, что одним из основных вопросов является улучшение досягаемости бюджетных отелей для граждан страны. По его словам, наблюдения показывают, что приезжие туристы останавливаются в 4 и 5-звездочных отелях.

"Но у Государственного агентства по туризму есть предложения по строительству и бюджетных отелей в рамках поддержки туристов, желающих останавливаться именно в таких местах. Сельские жители могут создать такую платформу подключив свои дома в эту сеть и пройдя соответствующие тренинги», - подчеркнул Зенгсшмидт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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