Сумма платных услуг населению Баку превысила 4 млрд манатов

6 декабря 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2019 года объем платных услуг населению в Баку увеличился на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 4 миллиарда 473,9 миллиона манатов, сообщает Trend.

Юридические лица оказали населению услуги на сумму 3 миллиарда 011,0 миллиона манатов, что составило 67,3 процента от общей суммы услуг.

Оборот общественного питания в Баку в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в реальном выражении на 7,2 процента, составив 860,5 миллиона манатов. 45,9 процента оборота пришлись на долю юридических лиц, 54,1 процента - на индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере.

Оборот предприятий с юридическим статусом увеличился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 395,0 млн манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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