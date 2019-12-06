Акция по посадке 650 тыс. деревьев в Азербайджане началась с Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими 6 декабря 2019 года по всей стране стартовала кампания по посадке деревьев, сообщает в пятницу Trend.

Эта благородная инициатива, охватившая все регионы республики, началась с города Шамахы, где родился поэт.

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