В Хазарском районе прошла акция по высадке деревьев

БАКУ/Trend/ - В Хазарском районе Баку прошла акция по высадке деревьев, по случаю 650-летнего юбилея азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает в пятницу Trend, кампания, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев в один день, по случаю 650-летнего юбилея выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, как и во всех регионах республики - торжественно проведена в Хазарском районе Баку.

В акции, которая проходила в поселке Тюркан, приняли участие глава ИВ Хазарского района Эльшан Салахов, заведующий сектором Администрации Президента Таги Тагиев, депутат Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Намиг Ахмедов, коллектив аппарата главы ИВ района, руководители управлений, предприятий и организаций, а также активисты районной организации ПЕА и представители общественности. Участники посадили свыше 7000 тысяч деревьев разных видов.

В ходе акции, прошедшей на праздничной волне, были организованы концертная программа и чаепитие.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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