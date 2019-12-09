В Бакинской Высшей Школе Нефти прошла встреча с представителями Университета нефти и полезных ископаемых Саудовской Аравии (ФОТО)

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с представителями Университета нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда (KFUPM) в Саудовской Аравии.

На встрече приняли участие декан Колледжа нефтяной инженерии и геологических наук KFUPM д-р Абдулазиз Аль Кааби, доктор философских наук в области геологии и заместитель заведующего кафедрой геологических наук д-р Джон Хамфри, доктор философских наук в области геофизики д-р Санлин Кака, руководитель Программы по нефти и физике при Центре интегративных исследований в области нефти и газа д-р Джек Дворкин, специальный помощник декана Колледжа нефтяной инженерии и геологических наук KFUPM Махаммад Алмазиад, а также сотрудники БВШН.

Основной целью встречи было обсуждение возможностей установления сотрудничества между двумя вузами и перспектив эффективного сотрудничества.

Приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Бакинская Высшая Школа Нефти – это первый англоязычный технический вуз, созданный в стране, который проводит обучение по программе двойного диплома британского Университета Хериот-Ватт. Ректор также отметил что, ежегодно большинство абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов в I группе, выбирают для своей учебы Бакинскую Высшую Школу Нефти, которая занимает одно из лидирующих мест в стране по числу Президентских стипендиатов.

В ходе встречи Э. Гасымов дал гостям подробную информацию об эффективном сотрудничестве БВШН с рядом местных и международных компаний, функционирующих в стране, благоприятных условиях, созданных для прохождения студентами производственной практики в этих компаниях, участии студентов в международных программах обмена, исследовательских проектах, осуществляемых совместно с международными компаниями и университетами.

В свою очередь декан Колледжа нефтяной инженерии и геологических наук KFUPM д-р Абдулазиз Аль Кааби подчеркнул важность обучения студентов, наряду с техническими знаниями, социальным навыкам (эффективное общение, презентация, лидерство, командная работа и т.д.) в

условиях «Нетрадиционной среды обучения». Он сказал, что в данном контексте университет организует трехмодульные летние школы.

«Будет целесообразно, если в будущем студенты KFUPM будут стажироваться в Баку в рамках сотрудничества с БВШН», - добавил декан.

Стороны подчеркнули важность подписания Меморандума о взаимопонимании для реализации перспектив сотрудничества между двумя вузами.

Одновременно с этим было принято решение организовать для местных и иностранных студентов летнюю школу в летние месяцы. Целью летней школы, в которой примут участие более 50-ти студентов, является развитие у студентов лидерских качеств, навыков работы в команде.

Гости также ознакомились с кампусом БВШН и условиями, созданными в школе.

Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии (King Fahd University of Petroleum & Minerals - KFUPM) считается университетом, дающим качественное образование в области науки, техники, энергетики и бизнес-менеджмента в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Университет в основном готовит бакалавров, магистров и докторантов в вышеуказанных областях.

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