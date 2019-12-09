Рекомендации по упрощению траурных церемоний оказались действенными – Мубариз Гурбанлы

9 декабря 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву о том, чтобы на траурных церемониях не допускалось пышности и расточительства.

Об этом в понедельник сказал журналистам глава Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, во многих местах страны эти церемонии проводятся проще: «Это призыв рекомендательного характера. По исламской традиции эти церемонии должны проводиться иначе. У нас же они иногда проходят совершенно по-другому и это связано с народными обычаями. Правда, речи о каких-либо запретах или вмешательстве быть не может, это можно решать только путем агитации и рекомендаций».

Гурбанлы подчеркнул, что вопрос постепенно решится путем агитации: «Те рекомендации. Которые были даны до настоящего времени, оказались действенными, во многих местах население само стало проще проводить церемонии».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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