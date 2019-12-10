С 1 января 2020 года пенсии в Азербайджане повысятся на 13-14%

10 декабря 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С первого января 2020 года пенсии в Азербайджане будут увеличены в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, по прогнозам рост составит 13-14 процентов.

"С первого января пенсии увеличатся в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы - примерно на 13-14 процентов. Рост охватит все категории пенсионеров, в том числе это будет относится и к размеру минимальной пенсии", - сказал Керимов.

Он добавил, что после повышения размер минимальной пенсии достигнет 230 манатов.

"Размер минимальной пенсии уже увеличен на 72 процента и составляет 200 манатов. Ожидаем, что после повышения, которое будет произведено в результате индексации, минимальный размер пенсий достигнет 230 манатов. Президент Ильхам Алиев дал поручение увеличить социальное обеспечение, повысить уровень благосостояния населения. В данной связи в настоящее время рассматривается вопрос увеличения размера минимальной пенсии", - сказал Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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