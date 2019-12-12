В Азербайджане повышение зарплат школьных психологов будет рассмотрено после диагностического оценивания

12 декабря 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Диагностическое оценивание психологов средних школ Азербайджана будет проведено до конца декабря.

Об этом сказала журналистам замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, было бы хорошо, если в оценивании участвовали около трех тысяч психологов: «Но регистрация уже подходит к концу. Отмечу, что в общей системе работают более двух тысяч психологов, и оценивание проводится с целью определения их профессионального уровня, знаний в этой области, также необходимо замещение еще 800 вакансий. После диагностического оценивания, важным вопросом обсуждений будет повышение заработных плат психологов».

Ранее минобразования сообщало, что диагностическое оценивание психологов общеобразовательных учреждений пройдет в Азербайджане 24 по 28 декабря.

Экзамены будут проходить во втором корпусе Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок информация об участии в экзаменах будет отправлена на личные страницы кандидатов.

В ходе экзамена психологи должны будут ответить на 60 тестовых вопросов за полтора часа. За каждый правильный ответ будет начислен один балл.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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