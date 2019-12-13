Анар Багиров: Следует узаконить юридическую помощь как за физическое, так и моральное насилие

13 декабря 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В законодательстве обязательно должно предусматриваться оказание юридической помощи за государственный счет лицам, подвергшимся не только физическому, но и моральному насилию.

Об этом председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров сказал на церемонии подписания трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по оказанию юридической помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в законодательстве предусмотрена оплата за оказание юридической помощи лицам, подвергшимся физическому насилию. В ряде случаев, предусмотренных законодательством, пострадавшим лицам оказывается юридическая помощь за государственный счет.

«Самая большая проблема в том, что оплачивается оказание юридической помощи лицам, подвергшимся моральному насилию. Считаем, что в дальнейшем в законодательстве должны быть сделаны изменения в связи с этим. Надеюсь, будут подготовлены совместные предложения, которые будут представлены Коллегией Адвокатов соответствующим структурам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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