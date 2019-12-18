Групповая команда Азербайджана вновь приняла участие в шоу GymGala

18 декабря 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бельгийском городе Антверпен 14 и 15 декабря состоялось традиционное шоу GymGala.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, как и в прежние годы, в текущем году в шоу приняли участие мировые, европейские призеры, а также олимпийские звезды по различным видам гимнастики.

В шоу участвовала также азербайджанская команда художественной гимнастики с групповыми упражнениями. Азербайджанская команда уже несколько лет как приглашается на это шоу, в котором принимают участие известные лица мира гимнастики.

Групповая команда в составе Нарын Гурбановой, Вероники Гудис, Дарьи Сорокиной, Марьям Сафаровой и Елизаветы Лузан выступила со своей оригинальной программой перед 4000-ми зрителями Лотто Арены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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