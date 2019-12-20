В Азербайджане изучается зарубежный опыт применения частной судебной экспертизы

20 декабря 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане изучается зарубежный опыт для применения частной судебной экспертизы.

Об этом сказал начальник Центра судебной экспертизы министерства юстиции Фуад Джавадов, сообщает в пятницу Trend.

Руководитель Центра коснулся вопросов по применению механизма частной экспертизы: «Эксперт – это лицо, обладающее особыми знаниями по той или иной области. Его подготовка включает специальную программу и ему выдается свидетельство. Но есть стратегические вопросы, которые не могут рассматриваться частным экспертом, полномочие о принятии заключения в уголовных делах относится к полномочиям государственной экспертизы. К этой сфере относятся баллистическая и судебно-медицинская экспертизы, экспертиза ценных бумаг и другие подобные экспертизы. В сфере частной экспертизы будут применяться экспертизы, касающиеся гражданских и административных дел».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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