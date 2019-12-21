В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки

21 декабря 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Баку и на Абшероне стартовали праздничные ярмарки, сообщает в субботу Trend.

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Баку и на Абшероне проводятся десятидневные ярмарки.

Ярмарки организованы в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Сураханском и Абшеронском районах. Наряду с сельскохозяйственной продукцией на ярмарках предусмотрены и зрелищные мероприятия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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