Сегодня в Азербайджане наступила астрономическая зима

21 декабря 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:19 в Азербайджане наступила астрономическая зима, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.

22 декабря - день зимнего солнцестояния. Солнцестояние – это момент, в который расстояние от Солнца до экватора Земли самое большое.

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться.

Ночь с 21 на 22 декабря будет длиться около 17 часов, это самая длинная ночь в году. В день зимнего солнцестояния Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, оно опишет самую короткую дугу на небе. Поэтому после долгой ночи световой день продлится всего семь часов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шамахинская астрофизическая обсерватория о солнечной активности
Общество 7 ноября 19:41
Геомагнитная активность в предстоящие дни может создать дискомфорт для метеочувствительных людей в Азербайджане
Общество 28 октября 20:31
В Азербайджане обнародован уровень солнечной активности
Общество 24 октября 20:57
Шамахинская обсерватория обнародовала даты солнечных и лунных затмений в 2020 году
Общество 1 октября 18:50
Стало известно точное время смены времен года в Азербайджане в будущем году
Общество 1 октября 18:23
В Азербайджане ожидается магнитная буря
Общество 26 сентября 17:10
Лента новостей
Стало известно число приватизированных объектов в Грузии
Бизнес 12:37
Объем финансовых услуг в Узбекистане превысил $3 млрд
Финансы 12:36
В воинских частях и исправительных учреждениях Азербайджана завершается срок организации избирательных участков
Политика 12:26
Член экипажа турецкого сухогруза в Индийском океане убил капитана
Турция 12:07
Международная кризисная группа: Необходимо действовать быстрее для урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12:01
Рахмон и Путин подчеркнули необходимость усиления охраны таджикско-афганской границы
Таджикистан 11:49
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в органы Миграционной службы
Общество 11:45
Подразделения ПВО азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:43
Узбекистан запустит железнодорожные перевозки в Азербайджан и Грузию
Строительство 11:39