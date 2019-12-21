Сегодня в Азербайджане наступила астрономическая зима

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:19 в Азербайджане наступила астрономическая зима, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА.

22 декабря - день зимнего солнцестояния. Солнцестояние – это момент, в который расстояние от Солнца до экватора Земли самое большое.

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая зима, день постепенно будет увеличиваться, а ночь уменьшаться.

Ночь с 21 на 22 декабря будет длиться около 17 часов, это самая длинная ночь в году. В день зимнего солнцестояния Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, оно опишет самую короткую дугу на небе. Поэтому после долгой ночи световой день продлится всего семь часов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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