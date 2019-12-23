Глава ИВ Баку проголосовал на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов проголосовал на муниципальных выборах, сообщает в понедельник Trend.

Азизов голосовал на 27-м избирательном участке Насими-Сабаильского избирательного округа № 23.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 избирательные участки открыты для голосования избирателей.

В этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить на 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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