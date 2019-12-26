В Азербайджане введены новые требования к кандидатам при поступлении на госслужбу

26 декабря 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в «Перечень документов, которые должны быть приложены к обращению для участия в собеседовании по приему на государственную службу и Правила приема документов», сообщает в четверг Trend.

В соответствии с этими изменениями, в заявлении также будет содержаться информация о деверях и золовках, которая будет включена в перечень документов при прохождении собеседования по госслужбе.

До сегодняшнего дня гражданин Азербайджана предоставлял информацию в таком формате только о своем семейном положении - отце, матери, брате, сестре, жене, детях, тесте и свекрови.

Другая поправка к этому правилу также будет включать в себя персональный идентификационный номер (FIN) при предоставлении информации в документе, удостоверяющем личность гражданина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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