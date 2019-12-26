В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в двух видах спорта (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Национальное антидопинговое агентство Азербайджана провело 1350 допинг-тестов на национальном уровне.

Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего года сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли, сообщает в четверг Trend.

По словам Гусейнли, количество тестов AMADA увеличилось на 56,4 процента по сравнению с прошлым годом. В 2019 году АМАDА выявила 16 нарушений антидопинговых правил в 2019 году.

Глава Агентства добавила, что расследование продолжается и полные цифры будут раскрыты в первые месяцы следующего года.

В 2018 году было выявлено 27 нарушений антидопинговых правил.

Гусейнли отметила, что четыре антидопинговых нарушения были выявлены в тяжелой атлетике, четыре - в боксе, два - в карате, два - в борьбе и по одному - в стрельбе, самбо, дзюдо и легкой атлетике.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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