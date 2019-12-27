В этом году национальные парки Азербайджана посетили свыше 100 тыс. туристов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В этом году национальные парки Азербайджана посетили 104 276 туристов.

Об этом журналистам заявила заведующая сектором Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, 93 804 из них местные туристы, 10 472 - иностранцы, по сравнению с прошлым годом, в этом году статистика посетителей национальных парков возросла, в 2018 году число посетителей составило 79 997.

Самедова отметила, что основная причина роста числа посетителей национальных парков, в первую очередь, связана с проведением просветительской работы, организацией в национальных парках охватывающих разные возрастные группы интересных и ярких массовых мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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