В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)

28 декабря 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа, проводимая согласно утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану модернизации азербайджанской армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

28 декабря в одной из воинских частей состоялась церемония открытия новых административных зданий штаба и учебно-тренировочного центра.
Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову был представлен брифинг о деятельности центра. Было доложено, что центр состоит из классных комнат с современными и высокотехнологичными симуляторами, а также административных и служебных помещений, оснащенных всеми линиями коммуникации и другим необходимым оборудованием.
Было отмечено, что имеющиеся в центре оборудование и тренажеры со специальным программным обеспечением, позволяют сохранять знания и квалификацию личного состава на должном уровне, совершенствовать навыки своевременного и неукоснительного выполнения боевых задач в условиях, приближенных к реальным.

Инструкторами ставятся условные задачи в соответствии со специальностью каждого обучаемого, а процесс выполнения ими задач отслеживается на электронных картах, после чего проводится оценка.
Руководство министерства обороны ознакомилось с симуляторными, а также другими служебными и административными помещениями центра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
  • В воинской части Азербайджана прошла презентация нового штаба и учебно-тренировочного центра (ФОТО/ВИДЕО)
Новости по теме
Передано в пользование новое курсантское общежитие Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:06
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 27 декабря 09:27
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 26 декабря 12:36
ВС Армении нарушили режим прекращения огня с применением крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 26 декабря 09:44
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 25 декабря 10:04
Лента новостей
Обнародованы объемы перевалки авиационного топливо через порты Турции
В мире 16:33
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Арабские страны 16:32
Fitch присвоило рейтинг облигациям казахстанской компании "КазАгроФинанс"
Бизнес 16:32
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии обнародовал итоги 2019 года
Энергетика 16:27
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
Европа 16:20
В Азербайджане изменены ставки налога при продаже квартир
Экономика 16:15
Обнародованы объемы перевалки сырой нефти через порты Турции
Турция 16:04
Нефтесервисные компании США планируют сокращение расходов
США 16:01
Обнародованы объемы перевалки газойла через порты Турции
Турция 16:01