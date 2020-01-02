БАКУ /Trend/ - Среднемесячная температура воздуха в январе в Азербайджане будет близка к климатической норме, местами превышая ее, сообщает Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-7 градусов (ночью 3-7, в некоторые дни от -2 до +1, днем 7-12, в некоторые дни до 15-18 градусов тепла), что в целом близко к климатической норме или несколько превышает ее. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами несколько превышая ее (норма - 18-28 мм).

В Нахчыванской АР среднемесячная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов (ночью 4-9, в горах 10-15 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни от 0-3 градусов мороза), что в целом близко к климатической норме или несколько превышает ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (14-25 мм).

В Верхнем Карабахе - Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит от -4 до +1 градуса (ночью 0-5, в некоторые дни - 6-11 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме или несколько выше ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (16-24 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-5 градусов тепла (ночью - 2-7 градусов тепла, в некоторые дни - 0-4 градуса мороза, днем - 8-13, в отдельные дни - 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или несколько превышает ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (10-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмайыллинском, Агсуинском, Шамахинском, Хызынском, Сиязаньском, Шабранском, Губинском, Гусарском и Хачмазском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-4 градуса тепла (ночью - 0-5, в отдельные дни - 2-7 градусов тепла, в высокогорных районах - 13-18 градусов мороза, днем - 7-12, в некоторые дни - 0-5 градусов), что близко к климатической норме или несколько выше нее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (22-49 мм).

В центральных низменных районах - Мингячевире, Евлахе, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура составит 4-7 градусов тепла (ночью - 2-7 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов, днем - 8-13 градусов тепла, в отдельные дни - до 5 градусов тепла), что соответствует климатической норме или несколько превышает ее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (17-30 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла (ночью - 3-8, в горах - 0-5 градусов, в отдельные дни - 5-10 градусов мороза, днем - 7-12, в некоторые дни - 1-4 градуса тепла), что в пределах климатической нормы или несколько выше нее. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (63-98 мм).

(Текст: Турал Гараджаев)

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