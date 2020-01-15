В 35 случаях были сделаны официальные предупреждения в связи с профилактикой коррупции - Кямран Алиев

15 января 2020 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в связи с профилактикой правонарушений различным государственным структурам и должностным лицам были направлены 118 предписаний, в 35 случаях были официально предупреждены должностные лица и граждане.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

По его словам, в прошлом году интенсифицировалось сотрудничество между Главным управлением по борьбе с коррупцией и министерством труда и социальной защиты населения, Государственным таможенным комитетом, Агентством пищевой безопасности: «Это очень важно для своевременного выявления фактов коррупционных преступлений и других правонарушений в данных сферах, привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, совершивших эти правонарушения, а также их профилактики».

Алиев отметил, что в 2019 году было проведено расследование на основании 32 материалов, поступивших в Главное управление из минтруда и социальной защиты населения, 25 - из Агентства пищевой безопасности, 21 - из министерства экономики, семи материалов - из Государственного таможенного комитета. В ряде случаев были возбуждены уголовные дела.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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