В 2019 г. были арестованы девять должностных лиц - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана поступили обращения в связи с негативными явлениями в местных органах исполнительной власти, и было проведено расследование.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

По его словам, в прошлом году в связи с этим были возбуждены семь уголовных дел.

«По указанным делам арестованы девять должностных лиц. Предварительное следствие в их отношении завершено, дела переданы в суды», - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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