Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вирусом, распространенным в Китае

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к населению в связи с вирусом, распространенным в Китае, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй зарегистрировано заболевание неизвестной этиологии, а 9 января правительство Китая объявило о том, что это возбудителем заболевания явился не обнаруженный до сих пор новый коронавирус.

Коронавирусы – большая группа вирусов, которые приводят к различным заболеваниям, начиная от ближневосточного респираторного синдрома до тяжелого острого респираторного синдрома (SARS или ТОРС).

Клиническими симптомами и признаками болезни, начавшейся на вышеназванной территории, были температура, инфильтрация в обеих легких при рентгенографии грудной клетки у некоторых пациентов и дыхательная недостаточность.

Первичные исследования показали, что болезнь не переходит от человека к человеку. Несмотря на то, что причиной воспаления являются коронавирусы, потенциал и форма инфицирования все еще не известны. Поэтому, находясь или оправляясь в регионы, где уже есть это заболевание (в данном случае городе Ухань) считается целесообразным уменьшить риск острого респираторного заболевания следующими средствами: не находиться в близком контакте с лицами, больных острыми респираторным заболеваниями; постоянно мыть руки, в особенности, после непосредственного общения с больными; избегать контакта с домашними или дикими животными. Пассажиры с симптомами острых респираторных заболеваний, кашляя или чихая, должны соблюдать дистанцию, прикрывать рот одноразовыми салфетками, мыть руки.

Со стороны ВОЗ не поступало рекомендаций находящимся в поездках лицам предпринимать какие-либо особые меры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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