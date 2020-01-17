Гошгар Тахмазли: Агентство ужесточит меры борьбы за соблюдение норм пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Неосторожные действия лиц, работающих в сфере общепита порой приводят к отравлениям и даже летальному исходу. В течение двух лет Агентство пищевой безопасности занималось просвещением, информировало субъектов предпринимательства, не принимая в их отношении жестких мер. Но с 2020 года Агентство будет прибегать к более жестким административным мерам.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в отношении несознательных и безответственных предпринимателей Агентство будет принимать самые жесткие меры: «В этом году станет больше проверок и мониторингов", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.