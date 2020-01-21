Свыше половины новорожденных в Азербайджане в прошлом году - мальчики

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого года районные (городские) регистрационные отделения министерства юстиции зарегистрировали 129,183 тысячи новорожденных детей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, уровень рождаемости на каждую 1000 человек остался неизменным по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - 14,2. 53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 процента - девочки, в том числе 3102 двоен, 102 - троен, восемь - четверен.

За январь - ноябрь 2019 года в стране зарегистрировано 50 796 фактов смерти.

По сравнению с отчетным периодом 2018 года уровень смертности на каждую 1000 человек снизилась с 5,8 до 5,6.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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