Обнародованы данные по доходам населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В течение 2019 года номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 процента, превысив 57 млрд манатов.

Об этом Trend cообщает со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

Согласно информации, размер доходов на душу населения за указанный период составил в среднем 5758,6 маната.

Доходы, оставшиеся в распоряжении населения после вычета обязательных и добровольных выплат, составили 52 500 млн манатов, что на 7,1 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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