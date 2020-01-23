В Баку изменены направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам

23 января 2020 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С учетом обращений граждан внесены изменения в направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии № 117, теперь автобусы будут двигаться в направлении Центра транспортного обмена "Локбатан". Из-за того, что состояние дороги между ТЦ "Бина" и "Садарак" оставляет желать лучшего, движение автобусов до данному участку создавало проблемы, что вызывало недовольство у пассажиров.

Согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии № 185, оно будет организовано через улицы Юсиф Велиев - Дадаш Васиф - Исрафил Мамедов.

Также изменено направление движения автобусов маршрутной линии № 206. Согласно новому маршруту автобусы будут ехать до места под названием "Новые дома" в поселке Локбатан. Это позволит обеспечить удобный проезд жителям данной территории до станции метро "Эльмляр Академиясы".

Вышеуказанные изменения будут применены с 25 января 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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