В Баку будут организованы перевозки школьными автобусами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - До начала нового 2020-го учебного года, для школ на территориях Баку, где наблюдается довольно высокая плотность учащихся, будут организованы перевозки школьными автобусами.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Министр сказал, что на встречах с родителями обсуждался вопрос организации перевозок школьными автобусами.

По его словам, министерство тесно сотрудничает с Бакинским транспортным агентством (БТА) в этом направлении: «Рабочая группа БТА и минобразования работают в этом направлении. Естественно, что на первом этапе процесс не охватит все школы. Но, я считаю, что это полезное начинание».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.