В Азербайджане будет решен вопрос нехватки лекарств для людей с заболеваниями крови

28 января 2020 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Республиканская ассоциация больных гемофилией представила Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Национальному центру гематологии и трансфузиологии предложения для решения проблем в сфере обеспечения лекарствами больных гемофилией и другими болезнями крови.

Об этом во вторник сказала Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, хотя в настоящее время лекарства для таких больных в Азербайджане закупаются путем тендера, но не у производителя, а через местных дистрибьюторов. Ассоциация предлагает закупать препараты непосредственно у производителя, без участия отечественного дистрибьютора.

Гусейнова отметила, что для закупки концентратов свертывания крови на национальном уровне следует использовать тендеры. В этот процесс также необходимо привлечь клиницистов и представителей Ассоциации.

"Фармацевтические компании, согласившиеся на участие в тендере, должны довольствоваться максимально низкими ценами. Правительство должно вести переговоры с несколькими такими компаниями, объем закупок должен увеличиться, а бюджет не должен снижаться. Реализация вышеперечисленных предложений способствует более качественному обеспечению больных лекарствами по более низкой цене, что решит проблему нехватки лекарств", - добавила Гюльнара Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Необходим контроль оборота и рекламы лекарств неизвестного происхождения
Общество 13 ноября 2019 15:47
Бессонница- смириться или бороться (ФОТО)
Общество 31 октября 2019 11:15
Иран экспортировал лекарственные растения стоимостью примерно 100 млн долларов
Экономика 16 октября 2019 14:44
Причины необеспечения больных гемофилией факторами свертывания крови в Азербайджане
Общество 1 октября 2019 21:11
Компания Xian Beilin Pharmaceutical Co Ltd предлагает услуги по поставке лекарств в Азербайджан
Бизнес 21 сентября 2019 11:50
В госструктуры будет направлено обращение для лечения больных гемофилией с помощью нафталанской нефти (Эксклюзив)
Общество 9 сентября 2019 09:21
Лента новостей
В Баку раскроют страшную правду о красавице Мими
Культура 17:01
АЖД перешел на усиленный режим работы в связи с коронавирусом
Общество 16:57
Текстильщики из Беларуси прибыли в Узбекистан
Бизнес 16:51
В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров
Бизнес 16:45
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая
Общество 16:45
В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
Общество 16:34
Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом Почетного профессора Бакинской Высшей Школы Нефти (ФОТО)
Общество 16:34
Huawei разрешили участвовать в запуске 5G в Великобритании
Европа 16:33
Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан
Другие страны 16:27