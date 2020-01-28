В Азербайджане будет решен вопрос нехватки лекарств для людей с заболеваниями крови

БАКУ/Trend/ - Республиканская ассоциация больных гемофилией представила Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Национальному центру гематологии и трансфузиологии предложения для решения проблем в сфере обеспечения лекарствами больных гемофилией и другими болезнями крови.

Об этом во вторник сказала Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, хотя в настоящее время лекарства для таких больных в Азербайджане закупаются путем тендера, но не у производителя, а через местных дистрибьюторов. Ассоциация предлагает закупать препараты непосредственно у производителя, без участия отечественного дистрибьютора.

Гусейнова отметила, что для закупки концентратов свертывания крови на национальном уровне следует использовать тендеры. В этот процесс также необходимо привлечь клиницистов и представителей Ассоциации.

"Фармацевтические компании, согласившиеся на участие в тендере, должны довольствоваться максимально низкими ценами. Правительство должно вести переговоры с несколькими такими компаниями, объем закупок должен увеличиться, а бюджет не должен снижаться. Реализация вышеперечисленных предложений способствует более качественному обеспечению больных лекарствами по более низкой цене, что решит проблему нехватки лекарств", - добавила Гюльнара Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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