В двух районах Баку прошли рейды против незаконного забоя скота (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает регулярные рейды в целях защиты здоровья населения и его обеспечения безопасными пищевыми продуктами.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АПБ, на сей раз сотрудники АПБ, совместно с представителями местных исполнительных властей, а также сотрудниками МВД, провели рейды в незаконных пунктах забоя скота в поселке Локбатан Гарадагского района и Хатаинском районе.

В ходе рейда было установлено, что в незаконных пунктах забоя скота, действующих в вышеуказанных местах, в антисанитарных условиях продается мясо, не прошедшее ветеринарную проверку. В связи с этим, сотрудники местных органов ИВ демонтировали специальные металлические конструкции, используемые для незаконного забоя в магазинах по продаже мяса, принадлежащих субъектам предпринимательской деятельности, а также в придорожных пунктах забоя. Сотрудники Агентства дали указания лицам, занимающимся незаконным забоем скота, организовать свою деятельность в рамках требований законодательства, осуществлять забой в отведенных для этого специальных пунктах.

Регулярные меры АПБ в направлении защиты здоровья населения и его обеспечения безопасными пищевыми продуктами будут продолжены, и в целях пресечения случаев нарушения прав потребителей, будут приняты самые суровые меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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