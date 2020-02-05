Бакинский офис ВОЗ о некоторых мерах предосторожности в связи с угрозой коронавируса

5 февраля 2020 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В случае отсутствия симптомов заболевания дыхательных путей, медицинскую маску носить необязательно.

Как передает в среду Trend, об этом сказали в азербайджанском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя наиболее распространенный вопрос после вспышки коронавируса – «Кому следует носить маску?».

В Бакинском офисе ВОЗ сообщили, что для ношения маски существуют несколько основных показаний. Если у человека наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей, он кашляет, затруднено дыхание, то ему следует носить маску.

В то же время, и люди ухаживающие за пациентами, у которых наблюдаются вышеупомянутые симптомы, а также медперсонал, контактирующий с больными, также должны носить маску.

Напомним, что в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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