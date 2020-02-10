Генпрокуратура обнародовала заявление по поводу смерти представителя кандидата в депутаты в Нефтчале

БАКУ /Trend/ - 9 февраля около 23:00 поступила информация о том, что представитель кандидата в депутаты от Нефтчалинского избирательного округа № 61 Хагани Абдуллаева Махир Гусейнов (1959 года рождения) внезапно скончался на лестничной площадке своего дома.

Как передает Trend, место происшествия и тело покойного были осмотрены сотрудниками прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта.

Во время осмотра на теле Махира Гусейнова не было обнаружено никаких следов телесных повреждений.

В ходе предварительного следствия было установлено, что никаких обращений в окружную избирательную комиссию в связи с нарушением избирательного законодательства с избирательного участка № 28, расположенного в селе Ашагы Гараманлы не поступало, а также никаких конфликтов или иных нарушений зарегистрировано не было.

Сообщается, что Махир Гусейнов долгое время страдал от болезней сердца.

В районной прокуратуре Нефтчалы по факту ведется расследование.