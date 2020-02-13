В Азербайджане будут созданы образцовые донерные

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут созданы образцовые пилотные донерные, санитарно-гигиенические показатели которых будут соответствовать требованиям безопасности.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

По его словам, при Институте пищевой безопасности будет создано ООО Süfrə:

"Основная роль этой структуры будет заключаться во внедрении пилотных проектов, соответсвующих стандартам пищевой безопасности. Одним из таких пилотных проектов является создание донерных, отвечающих требованиям безопасности и качества.

Будут созданы донерные на площади примерно в 7 квадратных метров, соответствующие всем международным санитарно-гигиеническим стандартам.

Агентство обратится к тысячам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые владеют пунктами по приготовлению донера, с предложением принять участие в этом проекте. Это будет сделано, главным образом, для проведения отбора среди донерных, функционирующих в различных регионах Азербайджана. Донерные будут выбраны жеребьевкой".

Тахмазли сказал, что первоначально в рамках проекта будут созданы небольшие, модульного типа, пункты по забою животных: "Согласно рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья животных, минимальные требования для этих пунктов будут определяться экспертами АПБ.

Агентство создаст 40 пунктов по забою в 39 районах страны. В настоящее время определяются места, где можно создать эти пункты. В пунктах по забою животных все услуги будут бесплатно осуществляться Институтом пищевой безопасности, что показывает его направленность исключительно на обеспечение пищевой безопасности".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).