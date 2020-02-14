PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий»

13 февраля 2020 года Операционная компания Baku City Circuit (BCC), являющаяся промоутером Гран-При Формулы-1 в Азербайджане, провела конференцию на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны-хозяйки – 2020.

Управляющий Партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев был одним из основных докладчиков и представил ключевые моменты отчета о Гран-При Формулы-1.

"Помимо краткосрочных экономических воздействий, каждое крупное событие также имеет нематериальные эффекты, связанные с более широкими социально-экономическими целями принимающего города и страны. Экономические эффекты таких мероприятий поддерживают долгосрочное развитие города, страны и даже всего региона. В этом смысле Баку имеет и будет иметь успех в проведении мегаспортивных мероприятий. В целом, улучшение здоровья, удовлетворенности, мотивации и образования будет способствовать повышению производительности и эффективности для всей экономики и страны", - отметил в своем выступлении Мовлан Пашаев.

Однодневная конференция предоставила уникальную возможность владельцам коммерческих прав Ф1, партнерам по телевещанию, промоутерам Гран-при Азербайджана и Франции, а также представителям бизнеса и правительственных кругов Азербайджана собраться вместе, чтобы поделиться собственным опытом, обсудить и проанализировать экономические и социальные эффекты, важность и преимущества, которые могут иметь города и страны от проведение крупных спортивных и культурных мероприятий.

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