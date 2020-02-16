Состоялась церемония награждения победителей и призеров в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров в индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Среди женщин первое место заняла Сюэин Чжу (Китай), на втором месте - Лю Линлин (Китай), на третьем месте - Саманта Смит (Канада).

Награды победителям и призерам вручили член технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Cинг Лиу, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фархад Ахмедбейли.

Среди мужчин лучший результат показал гимнаст из Китая Лэй Гао, серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Иван Литвинович, бронзовая медаль досталась представителю Китая Донг Донгу.

Награды победителям и призерам вручили вице-президент технического комитета по прыжкам на батуте FIG Дмитрий Поляруш, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, директор отдела международных отношений Национального олимпийского комитета Анар Багиров.

Также традиционно был вручен Кубок AGF Trophy за самый высокий исполнительный бал. Обладателем Кубка AGF Trophy стали Сюэин Чжу (Китай) и Владислав Гончаров (Беларусь). Кубок вручил президент Технического комитета по прыжкам на батуте FIG Хорст Кунце.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. Азербайджан сегодня в финале по прыжкам на акробатической дорожке представит гимнаст Фарид Мустафаев.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)