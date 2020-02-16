Первое место по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира в Баку занял американский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Американский гимнаст Каден Браун (75.400 балла) завоевал золотую медаль среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Trend.

С результатом 73.600 балла за ним следует спортсмен из Австралии Итан МакГиннесс, третье место занял российский гимнаст Александр Лисицын (72.700 балла).

В финале азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев выступил с результатом 57.600 балла и занял восьмую позицию.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева)