Ученый БГУ Рамиз Аскер избран почетным членом Союза писателей Узбекистана (ФОТО)

В Союзе писателей Узбекистана прошла встреча с заведующим кафедрой тюркологии Бакинского государственного университета, профессором Рамизом Аскером.

На мероприятии заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Нодир Джонузак рассказал о творчестве Рамиза Аскера, охарактеризовал его как ученого и переводчика. Было отмечено, что Рамиз Аскер является автором 74 книг, 55 из которых являются переводами, а остальные – оригинальными произведениями. Ученый перевел 10 книг по узбекской литературе. На днях он закончил перевод на азербайджанский язык «Хемсе» великого узбекского поэта Алишера Навои и привез его сигнальный экземпляр в Ташкент.

Нодир Джонузак вручил Рамизу Аскеру удостоверение члена Союза писателей и почетный диплом структуры.

Рамиз Аскер рассказал о работе, связанной с переводами, а также отметил, что был удостоен международной премии имени Бабура. Он сказал, что продолжит работу по переводам образцов узбекской классической литературы.

На встрече также выступили заместитель директора Центра культуры Азербайджана в Узбекистане Полад Зейналов, профессора Нурбой Джабборов и Дилневаз Юсупова, доцент Адхамбек Алимбеков, поэт Хасиййет Рустам, председатель Республиканского азербайджанского центра культуры Фирдовси Гусейнов и другие.

Лятиф Мустафаев