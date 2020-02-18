ГЭЦ Азербайджана обратился к поступающим в магистратуру бакалаврам

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к бакалаврам, которые будут участвовать в приемном экзамене в магистратуру вузов и АН Азербайджана с тем, что они могут распечатать пропускной экзаменационный лист, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Приемный экзамен будет проведен 23 февраля.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать с https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=8

Напомним, что, приходя на экзамен, бакалавры должны иметь при себе оригинал удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними бакалавр на экзамен не допускается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)