Минэкологии Азербайджана о территориях, где формируются сточные воды, загрязняющие Каспий

БАКУ /Trend/ - По итогам мониторингов, проведенных на побережье Абшеронского полуострова Управлением комплексного экологического мониторинга Каспия минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, было выявлено, что загрязняющие акваторию сточные воды больше формируются на территории Сураханского района Баку.

Об этом в пятницу сказала журналистам представитель Управления Нармин Бабашева, сообщает в пятницу Trend.

«Сточные воды, формирующиеся в поселках Балаханы, Сабунчи, Забрат-1 и 2, Рамана и Ени Рамана, сбрасываются на прибрежную территорию по Говсанскому каналу, а оттуда в море. Кроме того, одними из территорий, где загрязнена морская вода, являются город Сумгайыт и прибрежная полоса поселка им. Г. З. Тагиева. В связи с отсутствием в поселке централизованной канализационной сети сточные воды, формирующиеся на предприятиях и в частных домах, напрямую стекаются в Каспийское море. Результаты мониторингов и исследований на вышеуказанных территориях Абшеронского района дают основание говорить, что объем химических и биологических загрязнителей и бактерий группы кишечной палочки в сбрасываемых в Каспий сточных водах превышает норму», - сказала представитель Управления.

По ее словам, Управление в очередной раз предупредило руководителей предприятий и организаций в связи с необходимостью установки очистных сооружений.

Мониторинги на побережье Абшеронского полуострова продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)