В Баку и на Абшеронском полуострове уровень содержания пыли в воздухе превышает норму

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров.

Он отметил, что наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пылевой туман носит локальный характер. Причиной этому стало то, что пыль, поднявшаяся в результате вчерашнего ветра в верхние слои атмосферы, сегодня опустилась в нижние слои атмосферы под воздействием относительной влажности и тумана .

Багиров отметил, что в настоящее время уровень содержания пыли в воздухе в 2,6 раза превышает санитарные нормы. Ожидается, что пыльная погода будет наблюдаться в течение всего дня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)