В Азербайджане эта услуга стала бесплатной для пенсионеров
БАКУ /Trend/ - Пенсионеры в Азербайджане смогут бесплатно пользоваться услугой "SMS - оповещения" о поступлениях средств на пенсионные карточки.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он сообщил, что Kapital Bank и Азербайджанский международный банк будут предоставлять эти услуги пенсионерам бесплатно.
"Таким образом пенсионеры могут подключиться к системе, и получать уведомления о перечислении пенсии на карту посредством "SMS-оповещения"", - сказал Талыбов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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