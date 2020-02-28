В Баку продезинфицированы учебные заведения, мечети, церкви, синагоги

БАКУ/Trend/ - В рамках упреждающих мер, осуществляемых для пресечения распространения любого вируса, в том числе, коронавируса, уже продезинфицированы 102 школы, 51 мечеть и 25 иных зданий, сообщили в пятницу Trend в Бакинской городской дезинфекционной станции.

В Станции сказали, что также дезинфекция проведена в зданиях двух синагог, одной церкви, общежитий Азербайджанского медуниверситета, Бакинской музыкальной академии, Бакинской хореографической академии, Азербайджанской государственной академии искусств и Бакинского государственного цирка.

Работы по дезинфекции продолжаются.

На станции также добавили, что профилактические мероприятия осуществляются с регулярной периодичностью. Дезинфекционные работы в школах проводятся вне уроков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)