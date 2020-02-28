БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, однако вечером 29 февраля и в течение дня первого марта ожидаются осадки, снег. Ночью и утром кое-где туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков, однако днем первого марта ожидаются осадки. Утром в горах туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 4-6, днем 10-15 градусов, в горах ночью 1-6, днем 5-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно без осадков, однако вечером 29 февраля, первого марта ожидается дождь. Ветер западный временами с усилением. Температура воздуха ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В низменных районах также в основном без осадков, но вечером 29 февраля, первого марта ожидается дождь, кое-где туман. Ветер западный, местами с усилениями. Температура воздух ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской АР временами ожидаются осадки, снег. В некоторых местах туман. Ветер западный, временами с усилением. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем 8-13 градусов тепла.

В Баку ожидается пасмурная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Сильный северо-восточный ветер днем станет умеренней. Температура воздуха ночью 5-7, днем 9-11 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)