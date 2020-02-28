Не следует отправлять в школу заболевших детей - главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - Не следует отправлять в школу больных детей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.

Он отметил, что это играет важную роль в деле предупреждения распространения любых вирусов.

"Речь не идет об одном лишь коронавирусе. В целом, для недопущения распространения ОРВИ, не следует отправлять в школу больных детей", - сказал Исаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)