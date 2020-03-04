Японские археологи проводят исследования в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Японские ученые проводят исследования в связи с найденными в Азербайджане орудиями труда периода мезолита и неолита, сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Академии наук Азербайджана (НАНА).

Исследования проводят двое японских ученых-археолога, которые находятся в научной командировке в Археологическом фонде при Институте.

Отметим, что японские специалисты являются членами азербайджано-японской международной археологической экспедиции, которая проводит исследования в западных районах Азербайджана, в основном, на территории Авейской горы и пещеры Дамджылы в окрестностях Газахского района.

Основной объект камеральных исследований японских ученых - это орудия труда из камня и из кости периода мезолита и неолита, которые найдены на территории Азербайджана во время археологических раскопок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)